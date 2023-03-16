سرايا القدس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن دماءهم ستصعد خيار المقاومة

نعت سرايا القدس شهداء جنين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال جريمة الاغتيال وسط المدينة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري: "سرايا القدس تنعى شهداء جنين الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم خلال عملية اغتيال صهيونية جبانة وسط مدينة جنين، وعلى رأسهم الشهيد المجاهد نضال أمين خازم"(28 عامًا) أحد القادة الميدانيين في كتيبة جنين، والشهيد المجاهد يوسف صالح شريم (29 عامًا) من كتائب القسام".

وشددت على أن دماء الشهداء ستكون دافعاً لمواصلة خيار الجهاد والمقاومة، وستزيد مقاتلينا صلابة في مواجهة العدوان.

واستشهد أربعة بينهم فتى في عملية اغتيال من قبل قوات صهيونية خاصة، عصر اليوم الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين