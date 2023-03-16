القسام ينعى شهداء جنين ويتوعد الاحتلال.. ستثبت الأيام صدق قولنا

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام شهداء جنين الذين ارتقوا في عملية اغتيال نفذتها وحدة خاصة من قوات الاحتلال وسط المدينة عصر اليوم الخميس.

وقالت كتائب القسام في بيان النعي "نزف شهداء جنين الأبطال: الشهيد القسامي القائد/ يوسف صالح شريم، والشهيد القائد المجاهد/نضال أمين خازم، والشهيد البطل/ عمر محمد عوادين، والشهيد البطل/ لؤي خليل الزغير".

وحذرت الكتائب الاحتلال من تصعيد عدوانه على شعبنا "لئن ظن المحتل أن تصعيد عدوانه على شعبنا وحربه الدينية التي يشنها على مقدساتنا ستوهن عزمنا أو ستكسر إرادتنا؛ فهو واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى".

وجددت العهد للشهداء بمواصلة "الدرب الذي خطوه بدمائهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير".

وأكدت أن دماء الشهداء ستبقى وقود الثورة في وجه المحتل، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب.