الآلاف يشيعون شهداء جنين ومطالبات بالرد والانتقام

شيع الآلاف من أبناء شعبنا في محافظة جنين، مساء اليوم الخميس، جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في عملية اغتيال نفذتها وحدة خاصة من قوات الاحتلال عصر اليوم وسط جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وسط حالة من الغضب العارم، ودعوات للرد والانتقام لدماء الشهداء.

وردد المشيعون هتافات تحيي الشهيد القائد في كتائب القسام يوسف شريم ٢٩ عاماً، والشهيد القائد في سرايا القدس نضال خازم ٢٨ عاماً، والشهيد الفتى عمر عوادين ١٦ عاماً، والشهيد لؤي الزغير 37 عاما.

ونعت الفصائل شهداء جنين، وأكدوا أن الاحتلال سيدفع ثمن جريمته التي لن تمر دون رد مؤلم للعدو.

المصدر / فلسطين أون لاين