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نعت الشهداء.. حماس: عملية الاغتيال لقادة المقاومة لن تمر دون عقاب

16 مارس 2023 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران قوة صهيونية خاصّة، تسلّلت عصر اليوم الخميس إلى المدينة.

وذكرت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس أن الشهداء هم: الشهيد القسّامي القائد يوسف شريم (29 عامًا) والشهيد المجاهد القائد: نضال خازم (28 عامًا)، والشهيد البطل لؤي الزغير (37 عامًا)، والشهيد الفتى عمر محمد عوادين (16 عامًا).

وأكدت حماس أن عملية الاغتيال الجبانة لاثنين من قادة المقاومة لن تمر دون عقاب، والاحتلال الذي خَبر المقاومة يوقن أن ردّها قادم، وبأنّ مسيرة المقاومة ماضية حتى التحرير.

وأضافت أنّ شعبنا المجاهد لن يَبرح الرباط في أرضه، وسيواصل الدفاع عن قدسه والمسجد الأقصى المبارك، وأنّ رجال المقاومة يعرفون طريقهم نحو أهداف الاحتلال جيداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #جنين #شهداء مجزرة جنين

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