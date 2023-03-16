البنتاغون تنشر تسجيلا يوثّق طائرة روسيّة تلقي وقودا على مسيّرة أميركيّة

نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس مقطع فيديو لما قالت إنها عملية اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 27" للمسيّرة الأميركية "إم كيو-9" (MQ-9) فوق البحر الأسود أول أمس الثلاثاء.

ونشرت القوات الجوية الأميركية في أوروبا عبر حساباتها في مواقع التواصل لقطات قالت إنها "رُفعت عنها السرية".

ووفقا للبنتاغون، فإن هذه اللقطات تظهر اعتراضا غير آمن وغير مهني للمسيّرة التابعة لسلاح الجو الأميركي في المجال الجوي الدولي.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن الفيديو ومدته 42 ثانية يظهر لحظة إلقاء المقاتلة الروسية الوقود على المسيّرة الأميركية أثناء مرورها بجوارها.

وقال مسؤولون أميركيون -بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي- إن اعتراض المقاتلة الروسية للمسيّرة الأميركية كان متعمدا.

في المقابل، قالت موسكو إن المسيّرة الأميركية قامت بمناورة خطيرة، ونفت أن تكون مقاتلة روسية صدمتها.

وتحدث وزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، إلى نظراء روس بهذا الشأن.

وكانت الاتصالات الهاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف، أمس الأربعاء، هي الأولى منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

في حين تكررت محاولات الاعتراض، إلا أن الحادث الذي وقع وسط الحرب في أوكرانيا، قد أثار مخاوف من أنه قد يقرّب واشنطن وموسكو من صراع مباشر.

وجاء في تقرير لوزارة الدفاع الروسية أن شويغو اتهم واشنطن بالتسبب في الواقعة من خلال تجاهل قيود الطيران التي فرضها الكرملين، بسبب عملياته العسكرية في أوكرانيا.

كما انتقدت روسيا "تكثيف الأنشطة الاستخباراتية ضد مصالح الاتحاد الروسي".

وقالت وزارة الدفاع إن مثل هذه الإجراءات الأميركية "تقوم بتصعيد الوضع في منطقة البحر الأسود"، محذرة من أن روسيا "سترد بالمثل على أي استفزازات".

المصدر / وكالات