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الجهاد: الاحتلال سيدفع ثمن جريمة الاغتيال في جنين

16 مارس 2023 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
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أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، أن جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها قوات خاصة تابعة للاحتلال بحق مقاتلي شعبنا في جنين مساء اليوم لن تمر مرور الكرام.

وقال عز الدين، في تصريح صحفي، إن جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها قوات صهيونية خاصة بحق مقاتلي ومجاهدي شعبنا في جنين مساء اليوم سيتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وسيدفع ثمن هذه الجرائم.

وأضاف:" أن هناك العشرات الذين يسيرون على درب المقاومة لمواصلة طريق الشهداء وبأس المقاومة في جنين ومدن الضفة يجعل الاحتلال يتغول في دماء أبناء شعبنا".

وتابع :" تواصل الرد الفلسطيني على هذه الجريمة وغيرها من أشكال المقاومة المتنوعة من علميات تطال الداخل المحتل، هي نماذج ستخرج للاحتلال رعباً يضعهم جميعاً تحت قبضة المقاومين".

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 20 آخرين 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، ولؤي الزغير 37 عاما".

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#الجهاد الإسلامي #جنين #شهداء جنين #طارق عز الدين

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