الشعبيّة تنعي شهداء جنين وتؤكّد أنّ جرائم العدو لن تردع شعبنا

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، شهداء جنين الذين اغتالتهم قوة خاصة من جيش الاحتلال عصر اليوم الخميس، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لن تردع شعبنا.

وشدّدت الشعبيّة في بيان صحفي، أنّ جرائم الاحتلال ما كانت لتصل إلى هذا الحد الخطير لولا حالة العجز العربيّة والتواطؤ الدوليّ والدعم والحماية الكاملة التي توفّرها الإدارة الأمريكيّة للاحتلال الصهيوني، ورهان قيادة السلطة على اللقاءات الأمنيّة التي لا تجلب لشعبنا سوى المجازر والدمار.

وأكَّدت أنّ شعبنا الذي قدّم أكثر من 90 شهيدًا منذ بداية العام الجاري، سيأخذ زمام المبادرة كما عادته ويواجه الفاشية الصهيونية وترسانة العسكريّة بكل ما أوتي من قوّةٍ وإمكاناتٍ متاحة.

ووجّهت الشعبيّة تحيّة فخر واعتزاز لكافة أبناء شعبنا وتشكيلاته المقاوِمة، مُشيرةً إلى أهمية الاستعداد لخوض معركةٍ طويلة مع هذا العدو لن تنته إلا بهزيمة مشروعه الاستعماري، واستعادة أرضنا وحريتنا.

واستشهد عصر اليوم، يوسف شريم، ونضال خازم، وعمر عوادين، ولؤي الزغير، برصاص القوات الخاصة للاحتلال في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين