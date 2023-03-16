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اغتيال ثلاثة مقاومين في جنين برصاص الاحتلال

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حماس: جريمة اغتيال المقاومين في جنين لن تمر دون رد

16 مارس 2023 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جريمة اغتيال ثلاثة مقاومين على أيدي قوات الاحتلال في جنين لن تمر دور رد.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي تعقيبا على اغتيال ثلاثة مقاومين عصر اليوم الخميس، إن جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد عليها وشعبنا ومقاومته قادرون على ضرب الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه

واغتالت القوة الخاصة للاحتلال، عصر اليوم القياديين في كتائب القسام يوسف شريم، وسرايا القد نضال خازم، إلى جانب المقاوم عمر عوادين.

وشدد القانوع على أن المقاومة في الضفة الغربية ستظل حاضرة ومتصاعدة ولن يتمكن أحد من وقف تمددها أو منعها من الرد على جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن جريمة الاغتيال نفذت "في الوقت الذي تقرر فيه قيادة السلطة المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية للالتفاف على ثورة شعبنا  وإخمادها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنين

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