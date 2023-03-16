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بالفيديو بينهم قياديان بالقسام والسرايا.. 4 شهداء في عملية اغتيال بجنين

16 مارس 2023 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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استشهد أربعة شبان برصاص قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تسللت وسط مدينة جنين عصر اليوم الخميس، وأصيب نحو 20 مواطنا بالرصاص على إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب عملية الاغتيال.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال، وإصابة العديد من المواطنين برصاص الاحتلال، قبل أن تعلن عن استشهاد رابع.

ولاحقا أفادت الوزارةأن الشهداء هم: يوسف صالح شريم (٢٩ عاماً)، ونضال أمين خازم (٢٨ عاماً)، وعمر محمد عوادين (١٦ عاماً)، ولؤي الزغير (37 عاما).

وأشارت الصحة إلى وصول 20 إصابة برصاص الاحتلال إلى مستشفيات جنين، وصفت جراح 4 منهم بأنها خطيرة.

وقالت مصادر في جنين، إن الاغتيال استهدف القياديين في كتائب القسام يوسف شريم، وسرايا القدس نضال خازم.

وذكرت مصادر في جنين، أن قوة خاصة من الاحتلال تسللت لوسط المدينة، وأطلقت النار مباشرة على المقاومين ما أدى إلى استشهادهما، إلى جانب استشهاد الفتى عوادي.

وأضافت المصادر أن اشتباكات مسلحة عنيفة تدور في المدينة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وذكرت الوزارة أن 20 مواطناً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال خلال الاشتباكات والمواجهات التي اندلعت عقب عملية الاغتيال، موضحة أن إصابة 16 طفيفة، فيما وصفت جراح 4 بالخطيرة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال #جنين

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