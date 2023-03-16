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اغتيال ثلاثة مقاومين في جنين برصاص الاحتلال

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بالفيديو اغتيال ثلاثة مقاومين في جنين برصاص الاحتلال

16 مارس 2023 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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لحظة اغتيال الشبان في جني

استشهد ثلاثة شبان برصاص قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام وسط مدينة جنين عصر اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال.

وأفاد مدير مستشفى جنين، بأن الشهداء هم: نضال خازم وعمر عوادين ويوسف خريم.

وقالت مصادر في جنين، إن الاغتيال استهدف القياديين في كتائب القسام يوسف شريم، وسرايا القدس نضال خازم.

وذكرت مصادر في جنين، أن قوة خاصة من الاحتلال تسللت لوسط المدينة، وأطلقت النار مباشرة على المقاومين ما أدى إلى استشهادهم.

وأضافت المصادر أن اشتباكات مسلحة عنيفة تدور في المدينة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال #جنين

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