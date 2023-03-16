نماء يتعاقد مع 4 لاعبين يفاوض أخرين

غزة / وائل الحلبي:

أتم نادي نماء تعاقده مع ثلاثة لاعبين في اطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق للموسم القادم، حيث دخل في مفاوضات مع العديد من اللاعبين للانتقال للفريق الطامح للصعود لدوري الدرجة الممتازة للمرة الأولى في تاريخه.

وتوصل نماء لاتفاق مع ثلاثة لاعبين من نادي اتحاد بيت حانون هم يوسف أبو زيد ومحمود عطية ومحمد سلمان "ماروكو"، بعد انهاء اللاعبين ارتباطهم بفريقهم السابق.

ويواصل نماء مساعيه للتعاقد مع عدد من اللاعبين الأخرين من أجل الانضمام للفريق، في ظل رحيل مجموعة من اللاعبين الذين تواجدوا مع الفريق في الموسم الماضي.

وقرر سعيد السباخي الرحيل عن نماء بعدما لعب معه في الموسم المنصرم، إلى جانب رحيل عدد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم.

ودخل نماء في مفاوضات مكثفة مع مجموعة من اللاعبين لتعزيز الجانب الهجومي في الفريق، ووضع العديد منهم في حساباته مثل أحمد الكرنز وحاتم نصار بالإضافة لمحمود سلمي.

وعلى صعيد حراسة المرمى فإن إدارة النادي تعاقدت مع الحارس أحمد برهم "الشاعر"، حيث سبق له اللعب مع الفريق في موسمين قبل اللعب مع غزة الرياضي في الموسم الماضي.