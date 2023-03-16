انطلاق "يوم تصعيد الاحتجاجات" ضد حكومة نتنياهو

جدَّد آلاف الإسرائيليين، اليوم الخميس، احتجاجاتهم على خطط حكومة المتطرّفين بقيادة بنيامين نتنياهو لـ "إضعاف القضاء"، بوقفات ومسيرات في أنحاء فلسطين المحتلة.

وتستمر الاحتجاجات تحت شعار "يوم تصعيد الاحتجاجات"، طوال ساعات اليوم، على أن تكون ذروتها في المساء بمركز مدينة (تل أبيب).

ويتظاهر إسرائيليّون ضد مخطط حكومة نتنياهو منذ أكثر من 10 أسابيع ولكن مظاهرات اليوم تأتي بعد ساعات من رفض الحكومة وقبول المعارضة اقتراح حل وسط قدّمه رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الأربعاء، لحل الخلاف.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تضمن مقترح هرتسوغ عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوًا، 5 فقط للائتلاف.

وأغلق متظاهرون شارعًا رئيسًا شمالي (تل أبيب) وهم يلوّحون بعلم الاحتلال، فيما أغلق آخرون شارعًا رئيسًا في الجنوب.

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ونشرت شرطة الاحتلال خراطيم مياه بالقرب من مظاهرة لجنود احتياط بمدينة "بنى براك"، ذات الأغلبية من المستوطنين المتديّنين المتطرّفين.

وهتف المتظاهرون "اذهبوا إلى الجيش"، في إشارة إلى رفض المتدينين اليهود الخدمة العسكرية بداعي التفرّغ لدراسة الدين.

وأغلق قدامى الجنود في البحرية طريق العبور المؤدي إلى ميناء حيفا، مستخدمين خمسة يخوت وقارب صغير.

وتظاهر طلاب وأولياء أمور في مدينة "رعنانا"، فيما تظاهر طلبة جامعيون قبالة جامعة (تل أبيب) بالتزامن مع تظاهر طلاب ومعلمين في حيفا.

وأعلن متظاهرون أنهم ينوون الاحتجاج قبالة السفارات الأمريكية والألمانية والبريطانية والفرنسية في (تل أبيب) للتأثير على الرأي العام العالمي.

وتجري الاحتجاجات يومي الخميس والسبت من كل أسبوع.

وتصر حكومة المتطرّفين بقيادة نتنياهو على المضي قدمًا في ما تسميه "خطط إصلاح القضاء" فيما تقول المعارضة إن الخطط الحكومية هي بمثابة "انقلاب" على القضاء.

المصدر / وكالات