فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجموعة حقوقية: تزايد أعداد الاعتقالات التعسفية لدى أجهزة أمن السلطة

هيئة الأسرى: الأسير مناصرة يشتكي من ظروف اعتقاله الصعبة

انطلاق "يوم تصعيد الاحتجاجات" ضد حكومة نتنياهو

صلاح: ماراثون "القدس" تهويدي ولن يفلح بتغيير معالمها الإسلامية

"حماس": مشاركة السلطة باجتماع شرم الشيخ استهتار بدماء شعبنا

إضرابات في قطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم في بريطانيا

حمادة: إقامة الاحتلال لماراثون رياضي في القدس جريمة تهويدية

صرصور: عباس أصدر مرسومًا رئاسيًّا "سرًّا" بزعم تطوير القضاء

كارثة جديدة في تركيا توقع 15 قتيلاً

أحاديث ضعيفة أو موضوعة عن شهر رمضان

صلاح: ماراثون "القدس" تهويدي ولن يفلح بتغيير معالمها الإسلامية

16 مارس 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
...
ماهر صلاح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" - أرشيف

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ماهر صلاح، أن اعتزام بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة تنظيم ماراثون رياضي تهويدي غدًا الجمعة، لن يغيّر من حقيقة المدينة المقدّسة أنها فلسطينية عربية إسلامية، وستبقى كذلك، ولن تفلح كل أساليب التهويد الصهيونية في تغيير معالمها التاريخية والثقافية والدينية.

وقال صلاح في بيان صحفي، اليوم الخميس: أن "تزامن تنظيم الماراثون الرياضي المزعوم مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيّين إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، من شأنه أن يُعيق وصولهم إليه نتيجة إغلاق الشوارع بقرار من بلدية الاحتلال، الساعية من خلال هذه الفعاليات لتزوير التاريخ والجغرافيا، وتغيير الأسماء العربية والمصطلحات الإسلامية بأخرى دخيلة مستمدة من الخرافات التهويدية التلمودية".

اقرأ أيضاً: حمادة: إقامة الاحتلال لماراثون رياضي في القدس جريمة تهويدية

وأضاف: "تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية يأتي ستارًا وغطاءً لتوجّهات تهويدية صهيونية لفرض الوقائع على الأرض في المدينة المقدّسة، في ظل حكومة يمينية فاشية تخوض سباقًا مع الزمن، لتغيير معالم القدس المحتلة، ومحاولة نفي الوجود الفلسطيني المقدسي فيها، وسط حالة من الصمت الدولي المريب إزاء هذه السياسات المنافية لكل المواثيق الأممية والقوانين الدولية".

ودعا "المؤسسات المقدسية الفلسطينية والقوى السياسية والحكومات العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها التاريخية والدينية، بالحفاظ على عروبة وإسلامية القدس بكل السبل والوسائل، وتقديم جميع المبادرات والمشاريع الكفيلة بإبقاء المدينة بطابعها التاريخي الحقيقي، ونفي أي صبغة مزورة مشوهة لها تسعى لفرضها حكومة الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#بلدية الاحتلال #تهويد القدس #ماراثون القدس

متعلقات

الأكثر قراءة