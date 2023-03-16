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"حماس": مشاركة السلطة باجتماع شرم الشيخ استهتار بدماء شعبنا

16 مارس 2023 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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"حماس": مشاركة السلطة باجتماع شرم الشيخ استهتار بدماء شعبنا

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إعلان السلطة الفلسطينية في رام الله، مجدّدًا عزمها المشاركة في اجتماع أمني آخر بمشاركة دولة الاحتلال والمقرّر عقده في شرم الشيخ خلال الأيام القادمة.

واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات له، مشاركة السلطة في الاجتماع استهتارًا بدماء شعبنا الفلسطيني المستباح على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، ومحاولةً صهيونية لضرب الحالة الثورية المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة.

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ودعا قاسم السلطة إلى العدول عن قرارها في المشاركة في هذا الاجتماع الذي لا يخدم إلا أجندة الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على أرضنا.

كما دعاها إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم المراهنة على سراب الوعود الأمريكية، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة شعبنا الفلسطيني في المقاومة حتى دحر الاحتلال الفاشي عن كامل ترابنا الوطني، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #السلطة #قمة شرم الشيخ #اجتماع أمني

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