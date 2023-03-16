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إضرابات في قطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم في بريطانيا

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إضرابات في قطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم في بريطانيا

16 مارس 2023 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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إضرابات في قطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم في بريطانيا

بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، أُلغيت ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا، اليوم الخميس، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.

وإلى جانب الإضراب الذي ينظمه عمال السكك الحديدية، يقوم أيضًا المعلّمون في إنجلترا وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والصحة بإضراب، استمرارًا لإضراب أمس الأربعاء، عندما شاركوا في واحد من أكبر أيام الإضراب المنفردة منذ نحو 10 سنوات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.

وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلّمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحفيين في هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في "يوم تقديم الميزانية".

وقال مسؤولون نقابيون في تجمّع حاشد في لندن، شارك به عشرات الآلاف من المضربين والمؤيّدين للإضراب، إنَّ الإضراب بعث برسالة قويّة إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.

المصدر / وكالات
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