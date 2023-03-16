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حمادة: إقامة الاحتلال لماراثون رياضي في القدس جريمة تهويدية

16 مارس 2023 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس (أرشيف)

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أنَّ عزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس إقامة ماراثون رياضي تهويدي في المدينة المقدّسة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاستيطانية، غدًا الجمعة؛ هو استمرار لسياسات تهويد المدينة والتعدّي على قدسيّتها، وهو محاولة مكشوفة لإثبات سيادة احتلالية مزعومة وباطلة على المدينة، لن تنجح في تغيير عروبتها وإسلاميتها.

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ودعا في بيان صحفي، اليوم الخميس، رياضيي وشعوب العالم إلى تعزيز مقاطعتهم لهذا الكيان الغاصب، الذي يحاول استخدام الأنشطة الرياضية للتغطية على جرائمه المتصاعدة، بحق شعبنا وأطفالنا ومقدّساتنا الإسلامية والمسيحية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #ماراثون رياضي #محمد حمادة

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