18 مارس في أحداث ذاكرة فلسطين

شهد الـ 18 من فبراير/ آذار مشاهد مهمة في أحداث ذاكرة فلسطين، يضع " " أبرزها في نقاط:

1965 رائد الفضاء السوفيتي ليونوف يقوم بأول خروج في الفضاء.

رائد الفضاء السوفيتي ليونوف يقوم بأول خروج في الفضاء. 1997 البدء في بناء مستوطنة "أبو غنيم" في القدس مع معارضة دولية لبنائها.

البدء في بناء مستوطنة "أبو غنيم" في القدس مع معارضة دولية لبنائها. 2003 استشهاد القائد القسامي علي موسى علان من مخيم عايدة قضاء بيت لحم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرته في منزل جنوب بيت لحم حيث أسفر الاشتباك عن مقتل جندي صهيوني برتبة رقيب وجرح آخر.

استشهاد القائد القسامي علي موسى علان من مخيم عايدة قضاء بيت لحم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرته في منزل جنوب بيت لحم حيث أسفر الاشتباك عن مقتل جندي صهيوني برتبة رقيب وجرح آخر. 2003 استشهاد قائد كتاب القسام في شمال الضفة الغربية نصر الدين عصيدة خلال اشتباك مع قوات العدو الصهيوني في نابلس.

استشهاد قائد كتاب القسام في شمال الضفة الغربية نصر الدين عصيدة خلال اشتباك مع قوات العدو الصهيوني في نابلس. 2011 مقتل 41 يمنيا خلال هجوم قوات الأمن اليمنية على المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام في وسط صنعاء والرئيس اليمني علي عبد الله صالح يعلن حالة الطوارئ في البلاد.

مقتل 41 يمنيا خلال هجوم قوات الأمن اليمنية على المتظاهرين المطالبين بتغيير النظام في وسط صنعاء والرئيس اليمني علي عبد الله صالح يعلن حالة الطوارئ في البلاد. 2015 هجوم مسلح على متحف باردو في تونس العاصمة يؤدي إلى مقتل 24 شخصا بينهم 20 سائحا وتونسيان والمسلحون.

هجوم مسلح على متحف باردو في تونس العاصمة يؤدي إلى مقتل 24 شخصا بينهم 20 سائحا وتونسيان والمسلحون. 2022 افتتاح جسر جنق قلعة 1915 الرابط بين آسيا وأوروبا فوق مضيق الدردنيل ليُصبح أطول جسر مُعلَّق في العالم حتَّى تاريخه.

المصدر / فلسطين أون لاين