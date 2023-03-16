17 مارس في أحداث ذاكرة فلسطين

شهد الـ 17 من فبراير/ آذار مشاهد مهمة في أحداث ذاكرة فلسطين، يضع " " أبرزها في نقاط:

1851 اكتشاف واحد من أكبر النيازك التي وقعت على سطح الأرض، بلغ قطره 250 کیلو متر.

اكتشاف واحد من أكبر النيازك التي وقعت على سطح الأرض، بلغ قطره 250 کیلو متر. 1940 فرنسا والمملكة المتحدة ودول بنلوكستوقع اتفاقية بروكسل أول خطوة لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

فرنسا والمملكة المتحدة ودول بنلوكستوقع اتفاقية بروكسل أول خطوة لتأسيس حلف شمال الأطلسي. 1989 حراس المسجد الأقصى يعثرون على كمية من القنابل داخل المسجد وضعتها جماعة يهودية لتستخدمها في تفجيره.

حراس المسجد الأقصى يعثرون على كمية من القنابل داخل المسجد وضعتها جماعة يهودية لتستخدمها في تفجيره. 1992 تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين، ما أدى إلى مقتل 10 إسرائيليين وجرح 252.

تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين، ما أدى إلى مقتل 10 إسرائيليين وجرح 252. 1992 هاجم مجاهدو القسام تجمعاً للمغتصبين الصهاينة في مدينة يافا أسفر عن مقتل صهيونيين.

هاجم مجاهدو القسام تجمعاً للمغتصبين الصهاينة في مدينة يافا أسفر عن مقتل صهيونيين. 1992 الشهيد رائد الريفي من الجهاد الإسلامي يهاجم مجموعة صهاينة بسيف وسكين وسط يافا، ويقتل (4)، ويصيب (21) آخرين.

الشهيد رائد الريفي من الجهاد الإسلامي يهاجم مجموعة صهاينة بسيف وسكين وسط يافا، ويقتل (4)، ويصيب (21) آخرين. 2007 حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية تنال ثقة المجلس التشريعي وتؤدي اليمين الدستورية.

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية تنال ثقة المجلس التشريعي وتؤدي اليمين الدستورية. 2013 وفاة خنساء فلسطين الأم المجاهدة مريم فرحات أم نضال من مدينة غزة.

وفاة خنساء فلسطين الأم المجاهدة مريم فرحات أم نضال من مدينة غزة. 2015 حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بِقيادة بنيامين نتنياهو يفوز بِأغلبيَّة المقاعد في الكنيست عبر الانتخابات النيابيَّة لِسنة 2015.

حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بِقيادة بنيامين نتنياهو يفوز بِأغلبيَّة المقاعد في الكنيست عبر الانتخابات النيابيَّة لِسنة 2015. 2019 البطل عمر أبو ليلى ينفذ عملية بطولية قرب سلفيت تسفر عن مقتل 4 مستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين