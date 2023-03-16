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17 مارس في أحداث ذاكرة فلسطين

16 مارس 2023 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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17 مارس في أحداث ذاكرة فلسطين

شهد الـ 17 من فبراير/ آذار مشاهد مهمة في أحداث ذاكرة فلسطين، يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1851 اكتشاف واحد من أكبر النيازك التي وقعت على سطح الأرض، بلغ قطره 250 کیلو متر.
  • 1940 فرنسا والمملكة المتحدة ودول بنلوكستوقع اتفاقية بروكسل أول خطوة لتأسيس حلف شمال الأطلسي.
  • 1989 حراس المسجد الأقصى يعثرون على كمية من القنابل داخل المسجد وضعتها جماعة يهودية لتستخدمها في تفجيره.
  • 1992 تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين، ما أدى إلى مقتل 10 إسرائيليين وجرح 252.
  • 1992 هاجم مجاهدو القسام تجمعاً للمغتصبين الصهاينة في مدينة يافا أسفر عن مقتل صهيونيين.
  • 1992 الشهيد رائد الريفي من الجهاد الإسلامي يهاجم مجموعة صهاينة بسيف وسكين وسط يافا، ويقتل (4)، ويصيب (21) آخرين.
  • 2007 حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية تنال ثقة المجلس التشريعي وتؤدي اليمين الدستورية.
  • 2013 وفاة خنساء فلسطين الأم المجاهدة مريم فرحات أم نضال من مدينة غزة.
  • 2015 حزب الليكود الحاكم في إسرائيل بِقيادة بنيامين نتنياهو يفوز بِأغلبيَّة المقاعد في الكنيست عبر الانتخابات النيابيَّة لِسنة 2015.
  • 2019 البطل عمر أبو ليلى ينفذ عملية بطولية قرب سلفيت تسفر عن مقتل 4 مستوطنين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذاكرة فلسطين #أحداث ذاكرة فلسطين #17 مارس

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