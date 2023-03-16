"حماس" تدعو إلى تصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال ومستوطنيه

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إلى تصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وفاءً لدماء الشهداء وتضحياتهم، في الذَّود عن الأرض والثوابت والمقدسات.

وقالت الحركة في بيان صحفي بمناسبة "أسبوع الشهداء": "نجدّد تمسّكنا بخيار المقاومة الشاملة سبيلاً للدفاع عن شعبنا وانتزاع حقوقنا الوطنية بتحرير الأرض والمقدسات وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضافت: "لقد وهم العدو أنّه باستهداف قادة شعبنا وأبطاله ورموزه وشبابه الثائر سيقضي على جذوة المقاومة وروح النضال التي تسري في أجيال شعبنا المتعاقبة، فارتقاء الشهداء لن يزيدهم إلا مزيداً من التمسّك بأرضهم وثوابتهم وهُويتهم ومقدساتهم".

وتابعت: إنَّ "استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين شهدائنا الذين ارتقوا خلال عمليات بطولية، وجثامين أسرانا الذين قتلوا تحت التعذيب في سجونه، يعدُّ جريمة نكراء تكشف جزءاً من إرهابه وساديته بحق أبناء شعبنا، نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم بالضغط على الاحتلال للإفراج عنها، من أجل تشييعها ودفنها في ثرى الوطن في مواكب تليق بمكانتهم وكرامتهم".

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وأشادت بما وصفته "مظاهر الاحتضان الدائم والاحتفاء بشهدائنا الأبرار"، عبر الحشد والمشاركة الفاعلة في تشييع جثامينهم الطاهرة، وإدامة الاقتداء بسيرهم ومسيرتهم، واتخاذهم نماذج يُقتدى بها في المقاومة والتضحية والفداء، وتعزيز التضامن مع أسرهم وعوائلهم.

وأكدت على ضرورة مواصلة ملاحم الصمود والتصدّي لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، وقالت: "نشدّ على أيادي شبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس وأراضينا المحتلة، إلى الاشتباك مع العدو بكل الوسائل، دفاعاً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا، وإفشالاً لكل مخططاته العدوانية"

وطالبت الأمة العربية والإسلامية، بكل مؤسساتها وأطرها الرّسمية والشعبية، إلى التحرّك الجاد والفاعل، في برامج وفعاليات تضامنية مستدامة، سياسياً وإعلامياً وإنسانياً، تعزّز صمود شعبنا وتدعم نضاله في مواجهة الاحتلال وحكومته العنصرية الفاشية. حركة المقاومة الإسلامية – حماس الخميس: 24 شعبان 1444 هـ الموافق: 16 آذار/ مارس 2023م

المصدر / فلسطين أون لاين