فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كارثة جديدة في تركيا توقع 15 قتيلاً

أحاديث ضعيفة أو موضوعة عن شهر رمضان

السلطة تواصل الاعتقالات السياسية بالضفة وسط انتقادات متصاعدة

"شؤون الأسرى": الأسير الزبيدي يواجه ظروف عزل قاسية منذ عام ونصف

بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بإهدار مليار و45 مليون جنيه

"الاقتصاد" توضح كميات استهلاك غزة للتمور وتوافرها خلال شهر رمضان

النائب زعارير: قضية الأسرى أولوية لشعبنا ومساندتهم واجبة

"الصحة" تشارك في ورشة عمل في وارسو حول زراعة القوقعة

صرصور: عباس أصدر مرسومًا رئاسيًّا "سرًّا" بزعم تطوير القضاء

الشعبية: إعلان السّلطة مشاركتَها في قمّة شرم الشّيخ تمرّدٌ على الإرادة الشعبيّة

كارثة جديدة في تركيا توقع 15 قتيلاً

16 مارس 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
كارثة جديدة في تركيا توقع 15 قتيلاً

أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الطينية والانزلاقات التي حدثت في جنوب شرق تركيا إلى 15 قتيلاً.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو:" إن في مدينة أديامان بلغ عدد القتلى شخصان، وفي سانليورفا 13 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة للعثور على 5 أشخاص مفقودين".

اقرأ أيضًا: 13 قتيلاً بفيضانات ضربت منطقة الزلزال جنوب تركيا

وكانت مياه الأمطار قد غمرت مئات المنازل في المحافظات وتسببت بدمار في الجسور والطرق بشكل جزئي بسبب هطول الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حدود 200 ملم لكل متر مربع.

ووفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر هطول الأمطار في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين، مع توقعات بوقوع فياضانات وتدفقات طينية جديدة.

 ولا تزال تواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان المحليين إلى مناطق آمنة.

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#تركيا #تساقط أمطار #كارثة بيئية #عمليات بحث #انهيارات طينية #سلطات تركية

متعلقات

الأكثر قراءة