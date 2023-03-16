كارثة جديدة في تركيا توقع 15 قتيلاً

أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الطينية والانزلاقات التي حدثت في جنوب شرق تركيا إلى 15 قتيلاً.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو:" إن في مدينة أديامان بلغ عدد القتلى شخصان، وفي سانليورفا 13 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة للعثور على 5 أشخاص مفقودين".

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وكانت مياه الأمطار قد غمرت مئات المنازل في المحافظات وتسببت بدمار في الجسور والطرق بشكل جزئي بسبب هطول الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حدود 200 ملم لكل متر مربع.

ووفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر هطول الأمطار في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين، مع توقعات بوقوع فياضانات وتدفقات طينية جديدة.

ولا تزال تواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان المحليين إلى مناطق آمنة.

المصدر / وكالات