أحاديث ضعيفة أو موضوعة عن شهر رمضان

يهل شهر رمضان الكريم على الأمتين العربية والإسلامية، وهو الموسم الذي يحرص المسلمون فيه بالتزود والنهل من الطاعات لما فيه من خير كثير.

ويتداول الكثير من المسلمين أحاديث ذات علاقة بشهر رمضان، إلا أن أهل العلم والعلماء ضعّفوا كثيرًا منها أو وضعوها في خانة الحديث الموضوع.

" " يضع أبرز هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة:

1) حديث "شهر رمضان شهر الله، وشهر شعبان شهري، شعبان المطهِّرُ، ورمضان المكفرُ" ضعيف جدًا.

2) حديث "صوموا تصحوا".. حديث ضعيف، وإن كان معناه صحيحًا.

3) حديث: "من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقضِ عنه صيام الدهر كله، وإن صامه".. حديث ضعيف.

4) حديث: "رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار".. حديث ضعيف.

5) حديث: "نوم الصائم عبادة، وصَمْتُه تسبيح، وعمَلُه مضاعف، ودعاؤه مستجاب، وذنبه مغفور".. حديث ضعيف.

6) حديث: "لو يعلمُ العبادُ ما في رمضانَ لتمنَّت أمَّتي أن يكونَ رمضانُ السَّنةَ كلَّها".. حديث موضوع.

7) حديث: "من بلّغ الناس بشهر رمضان حرمه على النار".. حديث مكذوب، ولا أصل له.

8) حديث: "رَجبُ شهرُ اللهِ، وشعبانُ شهري، ورمضانُ شهرُ أمتي" حديث موضوع.

9) حديث: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، نظر الله عز وجل إلى خلقه، وإذا نظر الله عز وجل إلى عبده لم يعذبه أبدا، ولله عز وجل في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار، فإذا كان ليلة النصف من شهر أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق".. حديث موضوع.

10) حديث: "خمس تفطر الصائم وتنقض الوضوء: الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر بالشهوة، واليمين الفاجرة".. حديث موضوع.

ففي الصحيح ما يغني عن الضعيف، ورواية المكذوب والموضوع ونسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام حرام، وقد صح في الحديث المتواتر: "من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

المصدر / فلسطين أون لاين