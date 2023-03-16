فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كارثة جديدة في تركيا توقع 15 قتيلاً

أحاديث ضعيفة أو موضوعة عن شهر رمضان

السلطة تواصل الاعتقالات السياسية بالضفة وسط انتقادات متصاعدة

"شؤون الأسرى": الأسير الزبيدي يواجه ظروف عزل قاسية منذ عام ونصف

بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بإهدار مليار و45 مليون جنيه

"الاقتصاد" توضح كميات استهلاك غزة للتمور وتوافرها خلال شهر رمضان

النائب زعارير: قضية الأسرى أولوية لشعبنا ومساندتهم واجبة

"الصحة" تشارك في ورشة عمل في وارسو حول زراعة القوقعة

صرصور: عباس أصدر مرسومًا رئاسيًّا "سرًّا" بزعم تطوير القضاء

الشعبية: إعلان السّلطة مشاركتَها في قمّة شرم الشّيخ تمرّدٌ على الإرادة الشعبيّة

"الصحة" تشارك في ورشة عمل في وارسو حول زراعة القوقعة

16 مارس 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
...
"الصحة" تشارك في ورشة عمل في وارسو حول زراعة القوقعة

شاركت وزارة الصحة في فعاليات ورشة عمل والتي ينظمها المركز العالمي للسمع في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وحضور ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وشرق اسيا، وتركيا وفلسطين.

وحول مشاركة وزارة الصحة قال رئيس برنامج زراعة القوقعة السمعية ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الشفاء الطبي، د. محمد مراد، إنه تم استعراض خلال المشاركة في الورشة ما تنفذه الوزارة من خلال برنامج زراعة القوقعة في قطاع غزة، وما تم انجازه من عمليات متميزة هي ثمرة جهود استمرت لسنوات في إطار تعزيز المهارات الطبية الوطنية والتي أنجزت 112 عملية بكفاءات محلية، إضافة إلى مؤشرات برنامج المسح السمعي لحديثي الولادة والبروتوكول المعمول به.

وأشار د. مراد إلى تقدير وثناء المشاركين في الورشة على ما تم تقديمه من خلال ورقة العمل، معتبرين بروتوكولات زراعة القوقعة، والمسح السمعي لحديثي الولادة في غزة الأنظم في الدول المحيطة، كما وأكد على تقديم المشاركين والمنظمين لفعاليات الورشة الدعم الكامل للمشاركات الدورية في جميع المؤتمرات وورشات العمل للمركز العالمي للسمع والتعاون على أفق البحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات.

كما وشارك د. مراد في دوره متقدمة لجراحات الاذن وزراعه القوقعة في المركز العالمي للسمع في بولندا، حيث يعتبر هذا المركز الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي والذي يضم وحدة فريدة للتأهيل السمعي واللفظي والبرمجة عن بعد ووحدة للتصوير الحيوي والوظيفي ومركز أبحاث متقدم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#وزارة الصحة #ورشة عمل #زراعة القوقعة

متعلقات

الأكثر قراءة