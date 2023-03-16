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"الصحة" تشارك في ورشة عمل بوارسو حول زراعة القوقعة

16 مارس 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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"الصحة" تشارك في ورشة عمل في وارسو حول زراعة القوقعة

شاركت وزارة الصحة في فعاليات ورشة عمل والتي ينظمها المركز العالمي للسمع في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة وحضور ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وشرق اسيا، وتركيا وفلسطين.

وحول مشاركة وزارة الصحة قال رئيس برنامج زراعة القوقعة السمعية ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الشفاء الطبي، د. محمد مراد، إنه تم استعراض خلال المشاركة في الورشة ما تنفذه الوزارة من خلال برنامج زراعة القوقعة في قطاع غزة، وما تم انجازه من عمليات متميزة هي ثمرة جهود استمرت لسنوات في إطار تعزيز المهارات الطبية الوطنية والتي أنجزت 112 عملية بكفاءات محلية، إضافة إلى مؤشرات برنامج المسح السمعي لحديثي الولادة والبروتوكول المعمول به.

وأشار د. مراد إلى تقدير وثناء المشاركين في الورشة على ما تم تقديمه من خلال ورقة العمل، معتبرين بروتوكولات زراعة القوقعة، والمسح السمعي لحديثي الولادة في غزة الأنظم في الدول المحيطة، كما وأكد على تقديم المشاركين والمنظمين لفعاليات الورشة الدعم الكامل للمشاركات الدورية في جميع المؤتمرات وورشات العمل للمركز العالمي للسمع والتعاون على أفق البحث العلمي المشترك وتبادل الخبرات.

كما وشارك د. مراد في دوره متقدمة لجراحات الاذن وزراعه القوقعة في المركز العالمي للسمع في بولندا، حيث يعتبر هذا المركز الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي والذي يضم وحدة فريدة للتأهيل السمعي واللفظي والبرمجة عن بعد ووحدة للتصوير الحيوي والوظيفي ومركز أبحاث متقدم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الصحة #ورشة عمل #زراعة القوقعة

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