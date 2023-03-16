اعتداءات للاحتلال غرب رام الله على خلفية استقبال والد الشهيد "الخواجا"

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتداءات في بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة المحتلة، على خلفية المشاركة في استقبال والد الشهيد معتز الخواجا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين، وداهمت منازل عدة، وقامت بالعبث بمحتوياتها، إلى جانب تحطيم مركبة والاعتداء على صاحبها بحجة مشاركته في استقبال والد الشهيد معتز الخواجا، عند تحرره من سجون الاحتلال قبل يومين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الخواجا ونجله محمد، الجمعة الماضية، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه، عقب تنفيذ نجله المعتز بالله عملية إطلاق نار بطولية في "تل أبيب" الخميس الماضي.

ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله خواجا، عملية إطلاق نار بطولية في شارع “ديزنغوف” في (تل أبيب) بالداخل المحتل، أصيب خلاها 5 مستوطنين، وذلك بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

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والخواجا نجل القيادي في حركة "حماس" الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، ويبلغ من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت بـ4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

بدورها، زفّت حركة “حماس” الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، وباركت عمليته البطولية متوعدة الاحتلال المجرم بالمزيد، وأكدت على أن عمليته البطولية جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته.

المصدر / فلسطين أون لاين