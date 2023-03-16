اقتحام قسم (3) في سجن "نفحة" وعمليات تفتيش واسعة داخله

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، صباح الخميس، قسم (3) في سجن (نفحة)، وقامت بعمليات تفتيش واسعة، لمجموعة من الغرف.

ووفق ما أفاد به نادي الأسير، فقد اقتحمت قوات القمع قسم (3) هو أحد الأقسام الجديدة في (نفحة)، حيث جرى نقل الأسرى من عدَّة سجون إليها في بداية هذا العام، وأجرت تفتيشات مستفزة.

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وصعّدت إدارة السجون منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري من عمليات القمع، خاصّة مع ارتفاع وتيرة المواجهة في السّجون، وتعتبر عمليات القمع أبرز أدواتها الثابتة والممنهجة ضد الأسرى.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ(31) على التوالي، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين