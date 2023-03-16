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وظيفة شاغرة في مركز ابن سينا لخدمات التمريض والرعاية المنزلية

16 مارس 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

مركز ابن سينا لخدمات التمريض والرعاية المنزلية يقدم خدماته للمرضى وكبار السن في المنازل، في جميع محافظات قطاع غزة، منذ عام 2012، حيث يقدم جميع خدماته للمرضى في المنازل والمستشفيات والتي تشمل:

1- التمريض المنزلي

2- العلاج الطبيعي المنزلي

3- رعاية كبار السن في المنازل

4- المرافقة التمريضية للمرضى في المنازل والمستشفيات

ويقدم المركز خدماته للذكور والاناث، ويعمل معه مختصين من كلا الجنسين، ويعمل المركز في مجال المرافقة التمريضية والرعاية المنزلية لكبار السن على مدار الساعة (24/7) ويقوم المركز بكافة الاجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين.

وصل إعلان توظيف صادر عن المركز يعلن فيه عن حاجته لممرضة للعمل بنظام المرافقة المنزلية وفق التالي:

1- العمل في الفترة الليلة.

2- الدوام داخل منزل المريضة.

3- مكان العمل ( مدينة غزة )

4- يعمل المركز على توفير جميع عوامل الأمان للموظفات

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمات.

 

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