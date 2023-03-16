مطلوب معلمات للعمل في مدرسة الزهراء النموذجية

إعلان توظيف صادر عن مدرسة الزهراء النموذجية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمعلمات في تخصصات مختلفة .

التخصصات المطلوبة

1- لغة عربية

2- لغة انجليزية

3- رياضيات

4- فنون

5- علوم

6- دراسات اجتماعية

7- تربية إسلامية

8- تعليم اساسي

9- تكنولوجيا

- تنويه مهم: الشاغر الوظيفي للعام الدراسي القادم 2023/2024.

الأوراق المطلوبة

1- شهادة الثانوية العامة .

2- شهادة جامعية بالتخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن 80%.

3- شهادات الخبرة .

4- السيرة الذاتية .

5- صورة شخصية.

6- صورة الهوية .

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الخبرة والكفاءة المطلوبة يرجى زيارة مقر مدرسة الزهراء النموذجية لتقديم طلب وظيفي:

- العنوان/غزة- مدينة الزهراء- مقابل بلدية الزهراء

- او عبر صفحتنا على الفيس بوك: مدرسة وروضة الزهراء النموذجية من خلال الضغط ( هنا )

- ساعات العمل من 7:30 صباحاً حتى 1:00 مساءً.

- للاستفسارات الاخرى يمكنكم التواصل على :

- جوال: 0599417459

- ينتهى التسجيل بتاريخ 20/3/2023