مطلوب معلمات للعمل في مدرسة الزهراء النموذجية

إعلان توظيف صادر عن مدرسة الزهراء النموذجية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لمعلمات في تخصصات مختلفة .
التخصصات المطلوبة
1- لغة عربية
2- لغة انجليزية
3- رياضيات
4- فنون
5- علوم
6- دراسات اجتماعية
7- تربية إسلامية
8- تعليم اساسي
9- تكنولوجيا
- تنويه مهم: الشاغر الوظيفي للعام الدراسي القادم 2023/2024.
الأوراق المطلوبة
1- شهادة الثانوية العامة .
2- شهادة جامعية بالتخصص المطلوب بمعدل لا يقل عن 80%.
3- شهادات الخبرة .
4- السيرة الذاتية .
5- صورة شخصية.
6- صورة الهوية .
طريقة التسجيل
- لمن يجد في نفسه الخبرة والكفاءة المطلوبة يرجى زيارة مقر مدرسة الزهراء النموذجية لتقديم طلب وظيفي:
- العنوان/غزة- مدينة الزهراء- مقابل بلدية الزهراء
- او عبر صفحتنا على الفيس بوك: مدرسة وروضة الزهراء النموذجية من خلال الضغط ( هنا )
- ساعات العمل من 7:30 صباحاً حتى 1:00 مساءً.
- للاستفسارات الاخرى يمكنكم التواصل على :
- جوال: 0599417459
- ينتهى التسجيل بتاريخ 20/3/2023