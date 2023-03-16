فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشعبية: إعلان السّلطة مشاركتَها في قمّة شرم الشّيخ تمرّدٌ على الإرادة الشعبيّة

صيام الأطفال في رمضان.. تدريب وتحفيز حتى بلوغ الحُلم

اعتداءات للاحتلال غرب رام الله على خلفية استقبال والد الشهيد "الخواجا"

اقتحام قسم (3) في سجن "نفحة" وعمليات تفتيش واسعة داخله

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة مسلم فارم

وظيفة شاغرة في مؤسسة ريادة للإقراض

محلّل عسكري إسرائيلي يرجّح شراكة حزب الله وحماس في انفجار مجدو

المرور: 6 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الهدم الإسرائيلي لا يتوقف.. 12 فردًا من عائلة أبو طير المقدسية بلا مأوى

واشنطن تضع الشركة الأم لـ"تيك توك" بين خيارين "أحلاهما مُر"

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة مسلم فارم

16 مارس 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

336328804_224506600140709_337637294236948399_n.png

ترسل السيرة الذاتية والصور الشخصية على البريد التالي:

[email protected]
 

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

متعلقات

الأكثر قراءة