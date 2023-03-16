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تفاصيل الخبر
مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة مسلم فارم
16 مارس 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg
ترسل السيرة الذاتية والصور الشخصية على البريد التالي:
[email protected]
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