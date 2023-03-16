وظيفة شاغرة في مؤسسة ريادة للإقراض

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة ريادة للإقراض تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف منسق تحصيل في فرعها في مدينة خان يونس، وذلك حسب التالي:

المهام والمسؤوليات:

- تنسيق وعقد لجان التحصيل الشهرية مع مدير التحصيل والمدراء الإقليميين

- مقارنة وتحليل القروض المتأخرة بشكل شهري مع الأشهر السابقة وإظهار التحسن او التراجع

- التوصية والمشاركة في توزيع محافظ المتابعة والتحصيل والتحقق من عدالة الأعباء لدى موظفي التحصيل شهريا

- تجهيز وارسال قوائم الاقتطاعات الشهرية للبنوك للقطاعي العام والخاص

- المتابعة على تحصيل فواتير الخدمات المدمجة (سمارت كاش)

- المتابعة مع الفروع على القروض المتأخرة أكثر من 30 يوم وضمان متابعتها وتصنيف سلوك سدادها الشهري

- المتابعة مع الفروع على وضع القروض المتأخرة أكثر من 60 يوم والتأكد من تحويلها قبل 90 يوم تأخير وتبليغ المقترض والكفلاء بقرار التحويل للقضاء بعد فرز الملفات حسب ضمانة القرض والغرض من التحويل (تسجيل فقط، تهديد، تنفيذ)

- متابعة جميع الملفات المحولة من الفروع لغرض البدء في الاجراءات القانونية بعد استنفاذ محاولات التحصيل من قبل الفرع وارسالها الى المحامي بعد توثيق الموفقات على التحويل من إدارة العمليات

- متابعة وتوثيق حالة الملفات المحولة على النظام وتوثيق ارقام القضايا وتاريخ كل الاجراء

- ابلاغ الفروع بنتائج التحويل بشكل فوري والتنسيق لحل القضايا وعمل تسويات واغلاق القضايا بعد التحصيل

- أية أمور أخرى وفق توصيات وتوجيهات المسؤول المباشر

المؤهلات المطلوبة :

- أن يكون المتقدم حاملاً لشهادة البكالوريوس في المحاماة أو المجال القانوني

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة خانيونس، رفح والوسطى

- الإلمام بمهارات التحصيل

- القدرة على التفاوض وادارة الحوار

- مهارات عالية في الاتصال والتواصل

- القدرة على استخدام الاكسل بشكل متقدم

- تحمل الضغط في العمل

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي":

[email protected]

- ملاحظة / يجب تحديد اسم الوظيفة والمنطقة (الفرع) المراد العمل به والتقدم له بوضوح، حيث لن يتم الأخذ بالطلب في حال لم يكن محدداً للمنطقة المقدم لها.

- ينتهي التسجيل بتاريخ 20/3/2023