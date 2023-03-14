الخليل تودع الشيخ إياد سرور.. و"حماس" تنعى

ودعت جماهير مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، أحد أبرز قادة وأعلام "حماس" فيها، الشيخ القائد والأسير المحرر إياد شعبان سرور "أبو شعبان".

القيادي سرور (51 عامًا) رحل، إثر نوية قلبية، بعد مسيرة حافلة من العمل الدعوي والوطني، وعقب سنوات طويلة من التضحية والعطاء.

وقد قضى المحرر سرور عدة سنوات في سجون الاحتلال وتعرض للأذى في سبيل الدعوة والتي كان أحد مؤسسيها في الخليل، إذ كان من قيادات العمل الطلابي.

واستذكر رفاق الأسر والعمل الدعوي الراحل سرور فقيدهم مؤكدين أنه كان أحد أبناء الحركة الإسلامية المتميزين، ورفيق دربهم في العمل الإسلامي والدعوي والخيري والمهني.

كما أنه كان معتقلا سياسيا سابقا لدى أجهزة أمن السلطة لمرات عديدة رغم مرضه وإصابته بأمراض الضغط ومضاعفاته بسبب التعذيب في سجونها عام 2012.

وتوالت بعدها الاعتقالات السياسية كما عانى من سياسة الباب الدوار في الاعتقالات بين سجون السلطة والاحتلال.

تولى القيادي إدارة مركز محمد بن راشد آل مكتوم لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو حاصل على ماجستير بناء مؤسسات وتنمية بشرية، كما أنه كان عضوا في جمعية الخليل للتأهيل (جمعية الإحسان).

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة الخليل الشيخ القائد سرور.

وقالت: "نعزي عائلة الأستاذ المربي وأحبابه بوفاته بعد مسيرة حافلة من العمل الدعوي والوطني، وبعد سنوات طويلة من التضحية والعطاء".

وبينت أنه قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وتعرض للأذى في سبيل الدعوة والتي كان أحد مؤسسيها في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين