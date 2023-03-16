مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم الخميس

اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي رافقت المقتحمين.

وذكرت مصادر مقدسيّة، أن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية). وتُبعد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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وتترافق اقتحامات الأقصى مع دعوات مقدسيّة متجدّدة للحشد والرباط فيه، لإفشال محاولات تدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين، وتنفيذ مخططاتهم التهويدية. وشدّدت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.





المصدر / فلسطين أون لاين