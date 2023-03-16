فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محلل عسكري إسرائيلي يرجح شراكة حزب الله وحماس في انفجار مجدو

المرور: 6 إصابات في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الهدم الإسرائيلي لا يتوقف.. 12 فردًا من عائلة أبو طير المقدسية بلا مأوى

واشنطن تضع الشركة الأم لـ"تيك توك" بين خيارين "أحلاهما مُر"

"بهار الشمس المشرقة".. مغامرة زراعية تُزيِّن حقل بني عودة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم الخميس

"الشبيبة اليهودية" أكثر يمينية وتديّنًا

الأسرى يواصلون نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ31

لماذا تصالحت السعودية مع إيران؟

الاتفاق السعودي الإيراني.. ما مشكلة هذه المنطقة؟

الأسرى يواصلون نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ31

16 مارس 2023 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
...
أسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ(31) على التوالي، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم.

وكان الوزيرالمتطرّف في حكومة الاحتلال الفاشية، إيتمار بن غفير، أوعز بتقنين المياه في السجون، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت لجنة الطوارئ العليا للأسرى،أُبلغت بتوسيع العقوبات ضد الأسرى في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

اقرأ أيضاً: لليوم الـ30.. الأسرى مستمرون في نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون

يذكر أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أسرى #سلطات الاحتلال #إدارة السجون #معركة الأمعاء #نضال الأسرى

متعلقات

الأكثر قراءة