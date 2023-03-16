الأسرى يواصلون نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ31

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نضالهم المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ(31) على التوالي، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم.

وكان الوزيرالمتطرّف في حكومة الاحتلال الفاشية، إيتمار بن غفير، أوعز بتقنين المياه في السجون، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت لجنة الطوارئ العليا للأسرى،أُبلغت بتوسيع العقوبات ضد الأسرى في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

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يذكر أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.



المصدر / فلسطين أون لاين