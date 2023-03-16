16 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 16 من مارس/ آذار أحداثا عدة مهمة ومفصلية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يشير " " إلى أبرزه في نقاط:

1922 السلطان فؤاد سلطان مصر يصبح ملكًا بعد انتقال مصر من النظام السلطاني إلى النظام الملكي.

السلطان فؤاد سلطان مصر يصبح ملكًا بعد انتقال مصر من النظام السلطاني إلى النظام الملكي. 1977 اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح على طريق بعقلين - دیر دوریت.

اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح على طريق بعقلين - دیر دوریت. 1989 عودة طابا إلى السيادة المصرية ورفع العلم المصري فيها.

عودة طابا إلى السيادة المصرية ورفع العلم المصري فيها. 2003 جرّافة إسرائيلية تقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوريل (٢٣ عامًا)، عندما حاولت منعها من هدم أحد المنازل الفلسطينية في رفح.

جرّافة إسرائيلية تقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوريل (٢٣ عامًا)، عندما حاولت منعها من هدم أحد المنازل الفلسطينية في رفح. 1995 صدم مجاهد قسامي بحافلته، دورية لقوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل اثنين من كبار الضباط وجرح باقي أفراد الدورية، فيما تمكن المجاهد من الانسحاب بسلام.

صدم مجاهد قسامي بحافلته، دورية لقوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل اثنين من كبار الضباط وجرح باقي أفراد الدورية، فيما تمكن المجاهد من الانسحاب بسلام. 2017 حركة حماس تعلن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على خلفية عدم قيام الحكومة في رام الله بمسؤولياتها تجاه القطاع.

حركة حماس تعلن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على خلفية عدم قيام الحكومة في رام الله بمسؤولياتها تجاه القطاع. 2017 مقتل ما يزيد عن 40 شخصاً وجرح العشرات جراء قصف للطيران الأمريكي على مسجد في قرية الجينة بريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.

المصدر / فلسطين أون لاين