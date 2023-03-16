16 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 16 من مارس/ آذار أحداثا عدة مهمة ومفصلية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يشير "" إلى أبرزه في نقاط:
- 1922 السلطان فؤاد سلطان مصر يصبح ملكًا بعد انتقال مصر من النظام السلطاني إلى النظام الملكي.
- 1977 اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح على طريق بعقلين - دیر دوریت.
- 1989 عودة طابا إلى السيادة المصرية ورفع العلم المصري فيها.
- 2003 جرّافة إسرائيلية تقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوريل (٢٣ عامًا)، عندما حاولت منعها من هدم أحد المنازل الفلسطينية في رفح.
- 1995 صدم مجاهد قسامي بحافلته، دورية لقوات الاحتلال، ما أدى إلى مقتل اثنين من كبار الضباط وجرح باقي أفراد الدورية، فيما تمكن المجاهد من الانسحاب بسلام.
- 2017 حركة حماس تعلن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على خلفية عدم قيام الحكومة في رام الله بمسؤولياتها تجاه القطاع.
- 2017 مقتل ما يزيد عن 40 شخصاً وجرح العشرات جراء قصف للطيران الأمريكي على مسجد في قرية الجينة بريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.
المصدر / فلسطين أون لاين