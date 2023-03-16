تعرَّف إلى طقس فلسطين اليوم الخميس

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، ربيعيًّا لطيفًا ومعتدلًا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدّلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس اليوم الخميس 16 مارس

وهذه الليلة: يكون الجو صافيًا بوجه عام وبارداً نسبيًّا في المناطق الجبلية معتدلًا في باقي المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الطقس يوم الجمعة 17 مارس

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الجمعة، ربيعيًّا لطيفًا ومعتدلًا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم السبت 18 مارس

كما توقعت أن تتأثر فلسطين يوم السبت المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً نسبيّاً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة زخات متفرّقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجيًّا خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأحد 19 مارس

أما الأحد، فيستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدّلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرّقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / فلسطين أون لاين