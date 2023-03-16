التضخم في الأرجنتين يتخطى عتبة 100%

ارتفع التضخم السنوي في الأرجنتين إلى مستوى قياسي، متجاوزًا علامة 100٪ للمرة الأولى منذ عام 1991.

وقال المكتب المركزي للإحصاء في بيان إن الأسعار قفزت في شباط (فبراير) الماضي بنسبة 6.6٪ مقارنة بشهر يناير.

وأضاف الإحصاء أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 102.5٪ على أساس سنوي في فبراير 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن، ارتفاع الأسعار يُعزى بشكل أساسي إلى زيادة معدل طباعة النقود من قبل البنك المركزي وكذلك إلى الحرب في أوكرانيا.

ولفت إلى أن "كمية الأموال المتداولة في التداول العام ارتفعت بمقدار 4 أضعاف في السنوات الثلاثة الأخيرة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في البلاد في تشرين الأول (أكتوبر) القادم، ويقلل التضخم المرتفع من فرص الرئيس ألبرتو فرنانديز الوصول إلى ولاية جديدة.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التضخم هو مصدر القلق الرئيسي لسكان البلاد، يليه الفساد والفقر.

حذر صندوق النقد الدولي (IMF) في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أنه إذا لم تكثف الأرجنتين جهودها للحد من التضخم، فإنها ستفقد برنامج القرض البالغ 44 مليار دولار الممنوح لها من الصندوق، والذي سيتم من خلاله تحويل 5.3 مليار دولار إليها الشهر الجاري.

المصدر / وكالات