قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشتبك مع المقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أطراف مدينة جنين انطلاقًا من حاجز الجلمة الاحتلالي.

شاهد | جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين pic.twitter.com/cJQnFEYYgl — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 16, 2023

وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة دارت في جنين بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، مؤكدًة أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحامها المستمر لبلدة برقين جنوب غرب محافظة جنين.

شاهد | مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين pic.twitter.com/hgQiCxV6XU — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 16, 2023

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ضد الشبان عرف منهم: داود وسليمان النصار.

المصدر / فلسطين أون لاين