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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشتبك مع المقاومين

16 مارس 2023 . الساعة 04:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أطراف مدينة جنين انطلاقًا من حاجز الجلمة الاحتلالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة دارت في جنين بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة، مؤكدًة أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل خلال اقتحامها المستمر لبلدة برقين جنوب غرب محافظة جنين.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ضد الشبان عرف منهم: داود وسليمان النصار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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