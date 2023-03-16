هل تصدق؟ دعوى قضائية بحق أول روبوت في العالم

يقف أول روبوت محامي أمام القضاء ليس كمحامٍ يدافع عن المتهمين ولكن كمتهم تتم إدانته، فقد يواجه الروبوت تهمة العمل بدون ترخيص وعدم دراسة للقانون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان من المقرر أن يدخل الروبوت التاريخ للدفاع عن المتهم الأول في المحكمة بالذكاء الاصطناعي، ولكن هناك من رفع دعاوى قضائية ضد الروبوت بأنه يعمل بدون شهادة في القانون.

ويواجه تطبيق DoNotPay المدعوم من منظمة العفو الدولية مزاعم بأن الروبوت غير مرخص، وذلك في دعوى جماعية رفعتها شركة المحاماة الأمريكية Edelson.

تتمحور أداة أسلوب روبوت الدردشة حول إتاحة الوصول إلى المعلومات القانونية والمساعدة الذاتية لدعم المستهلكين الذين يقاتلون ضد الشركات الكبيرة.

لكن شركة Edelson القانونية ومقرها شيكاغو زعمت أن الخدمة غير قانونية، وأن الشركة نفسها لديها مستندات قانونية تثبت بأن الروبوت دون دون المستوى.

في ملف نشرته المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا عن مقاطعة سان فرانسيسكو قال صاحب الشكوى: "لسوء الحظ بالنسبة لعملائها، فإن DoNotPay ليس في الواقع روبوتًا أو محامًا أو شركة محاماة. DoNotPay ليس لديه شهادة في القانون، وليس محظورًا في أي ولاية قضائية، ولا يخضع لإشراف أي محام".

الجدير بالذكر أن الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.

حكاية الروبوت المحامي

أسس الطالب السابق في جامعة ستانفورد، جوشوا براودر، DoNotPay في عام 2015 وكان يهدف في البداية إلى تقديم استئناف بشأن تذاكر وقوف السيارات في المملكة المتحدة.

منذ ذلك الحين، توسعت الشركة إلى الولايات المتحدة ويمكنها الآن تقديم المشورة بشأن عدد من الموضوعات الأخرى بما في ذلك الرحلات الجوية المتأخرة وحقوق مكان العمل والمطالبات الإعلانية المضللة.

من المفترض أن DoNotPay كان سيدخل التاريخ في تقديم المشورة للمتهم الأول بمحامٍ آلي في المحكمة، إلا أن هذا لم يمض قدمًا بسبب تهديدات السجن.

المصدر / وكالات