مواجهات في بيت لحم واستهداف حاجزين للاحتلال في جنين

اندلعت مواجهات، مساء الأربعاء، مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم، واستهدف المقاومون حاجزين للاحتلال في جنين.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال في قدمه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال تركزت في منطقة "المطينة" على المدخل الشرقي لبلدة حوسان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام خلال المواجهات، فيما أغلقت مدخلي البلدة الشرقي والغربي.

وفي جنين، استهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري شمال جنين بوابل من الرصاص، وأطلقوا النار صوب حاجز "دوتان" جنوب غرب المدينة.

وتواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وتعطيل آليات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين