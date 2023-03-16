الأسد يعرب عن دعمه لروسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

أعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين عن دعم سوريا لروسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا ووقوفها مع روسيا ضد النازية.

وقال الأسد: "سعيد جدًا بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع ولكن التغيرات الدولية خلال العام الماضي تتطلب منا أن نلتقي لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة".

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وأضاف: "نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال وخصوصًا وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال".

وأشار الرئيس السوري إلى أن زيارته ستفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا وستحقق نتائج حقيقية.

ونوه إلى أن هذه زيارته الأولى إلى روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وجدد على "دعم سوريا لروسيا في حربها ضد النازية التي يدعمها الغرب".

وشدد على ضرورة إعادة التوازن إلى العالم اليوم وإلا سيتجه إلى الانفجار والدمار.

وأردف: "مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية الروسية المشتركة وزيارتي اليوم ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات".

وكانت آخر مرة التقى فيها بوتين والأسد في سبتمبر 2021، عندما زار الرئيس السوري موسكو أيضًا.

المصدر / وكالات