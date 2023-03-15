عرين الأسود تعلن تصديها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس

أعلنت مجموعات عرين الأسود، الليلة، عن تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية بنابلس.

شاهد | اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس pic.twitter.com/j394wtTNOx — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 15, 2023

وقالت العرين في بيانها، إن مقاتلينا يتصدون لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص المبارك، في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية بمدينة نابلس تمهيدًا لاقتحام المستوطنين القبر يوسف.

شاهد | قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف. pic.twitter.com/KimClBtLjk — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 15, 2023

وأفادت مصادر محلية، عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

واعتلت قناصة الاحتلال عدد من البنايات في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر عن نقل إصابة بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين