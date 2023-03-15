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إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين خلال اقتحام نابلس

عرين الأسود تعلن تصديها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس

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بالفيديو عرين الأسود تعلن تصديها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس

15 مارس 2023 . الساعة 23:51 بتوقيت القدس
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عرين الأسود

أعلنت مجموعات عرين الأسود، الليلة، عن تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية بنابلس.

وقالت العرين في بيانها، إن مقاتلينا يتصدون لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص المبارك، في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية بمدينة نابلس تمهيدًا لاقتحام المستوطنين القبر يوسف.

وأفادت مصادر محلية، عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

واعتلت قناصة الاحتلال عدد من البنايات في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر عن نقل إصابة بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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