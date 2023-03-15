بعد تشيلسي.. أستون فيلا يعلن إقامة إفطار جماعي في رمضان على ملعبه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي إقامة حفل إفطار جماعي داخل النادي خلال شهر رمضان الكريم.

وسبق وأعلن نادي تشيلسي إقامة حفل إفطار جماعي في رمضان للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي قبل أن يعلن أستون فيلا السير على خطاه.

وفي بيان رسمي أصدره نادي أستون فيلا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله تنظيم إفطار جماعي في فيلا بارك.



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وجاء البيان الرسمي كالتالي:

“الإفطار المفتوح هو المبادرة الرئيسية لمشروع الخيمة الرمضانية ، مما يزيد من الانسجام المجتمعي والانتماء وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار”.

ومن المقرر أن يقام الإفطار الجماعي، يوم الأربعاء 5 أبريل، تحت إشراف فيلا بارك الشريك في برمنجهام للإفطار المفتوح لمشروع الخيمة الرمضانية.

وأكد أستون فيلا في بيانه أنه سيكون رابع نادٍ لكرة القدم يستضيف الحدث هذا العام، حيث يستضيف تشيلسي وكوينز بارك رينجرز وبرايتون آند هوف ألبيون الإفطار في ملاعبهم.

وأوضح البيان عن خطوة إقامة الإفطار الجماعي: “تتخذ مؤسسة النادي الإنجليزي خطوات لدعم الموظفين والمشاركين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك ، وهو وقت للصيام والصلاة والتفكير للأعضاء المسلمين في مجتمعنا”





