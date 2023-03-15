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"حماس" تهنئ نادي خدمات رفح بفوزه ببطولة الدوري لكرة القدم

15 مارس 2023 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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زار وفد من قيادة حركة حماس برفح جنوب قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، نادي خدمات رفح بمناسبة فوزه بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم لعام 2023م.

وضم الوفد كل من عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. غازي حمد، ورئيس الحركة برفح د. خالد أبو ندى، ولفيف من قيادة الحركة وكوادرها.

ووجه حمد تهنئة الحركة للإدارة والأعضاء ولاعبي وجمهور نادي خدمات رفح على هذا اللقب الرفيع.

وأشار حمد إلى أن تتويج الخدمات بلقب بطولة الدوري يمثل فخراً لكل أبناء المحافظة، الذين ساندوا الفريق في مشواره على مدار الموسم.

وقدم وفد حماس درع تكريمي لنادي خدمات رفح.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #خدمات رفح #دوري غزة #بطولة دوري كرة القدم

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