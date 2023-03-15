"هرتسوغ" يحذر من اندلاع حرب حرب أهلية في كيان الاحتلال

قال رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، إن (إسرائيل) قد تصل إلى حرب أهلية.

وأضاف هرتسوع في خطاب له لعرض مخططه الجديد بشأن "الإصلاحات القضائية"، إن حرب أهلية أمر غير مستبعد، ومن يظن أننا لن نصل لذلك فليس لديه فكرة عما نعيشه.

وفي وقت سابق حذر هرتسوغ من أن الوضع في بلاده "خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية"، إثر الانقسام الذي خلّفته خطة حكومية لإصلاح القضاء.

وتحدث هرتسوغ، على ضوء التصويت المرتقب في الكنيست على الخطة الحكومية، وعلى وقع الانقسام بين الإسرائيليين الذي تجلّى في مظاهرات ضخمة منذ أكثر من شهرين.

وأوضح أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفًا: "لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق".

المصدر / وكالات