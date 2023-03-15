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منها 14 إطلاق نار.. 14 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

15 مارس 2023 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
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اتساع أعمال المقاومة والمواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين (صورة أرشيفية)

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وتعطيل آليات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم عسكر، والمتمركزة على جبل جرزيم في نابلس.

واستهدف المقاومون بالرصاص قوات الاحتلال في بلدة دورا بالخليل، وقوات الاحتلال في مستوطنة "حومش" في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين، وحطموا مركباتهم، فيما تعطّلت آلية للاحتلال.

واندلعت مواجهات في 7 نقاط، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية ونابلس والخليل وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

واشتعلت الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير المنصرم.

ورصد مركز "معطى" في تقريره الدوري (1177) عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدّت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديًّا ومستوطنًا بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #عمليات المقاومة #الضفة الغربية

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