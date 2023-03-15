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93%‎ من المباني ستنهار

خبير إسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب من المنطقة

15 مارس 2023 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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حذر خبير إسرائيلي كبير من عدم جاهزية حكومة الاحتلال للزلزال الكبير المنتظر أن يضرب المنطقة في الأشهر المقبلة.

وأوضح ماتنياهو إنجلمان، مراقب كيان الاحتلال، أنه على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن وزارة الإعمار والإسكان لم تكمل دمج 1124 مبنى تتطلب تدخلا فوريا على وجه التحديد في المدن الأكثر تعرضا لخطر الضرر من الزلزال.

ويمثل هذا الرقم 93%‎ من المباني التي سبقت الإشارة إليها في الماضي على أنها "مبانٍ من المحتمل أن تنهار".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن كيانه يقع بالقرب من الشق السوري الإفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال كبير يزداد كل عام.

وقال إن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث زلزال قوي خلال السنوات الخمسين المقبلة في المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وجنوب البحر الميت.

المصدر / وكالات
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#البحر الميت #جنوب لبنان

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