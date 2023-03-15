إسقاط مسيّرة للاحتلال شمال غزة

أفادت مصادر محلية، أنّ المقاومة أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أنّ المقاومة في غزة أسقطت الطائرة المسيرة أثناء تحليقها في أجواء مدينة بيت حانون شمال القطاع.

وأشارت أنّ مقاومين تمكنوا من إسقاط الطائرة بعد إطلاق النار اتجاهها، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها.

وأسقطت المقاومة في الآونة الأخيرة العديد من مسيرات الاحتلال خلال تحليقها في أجواء القطاع، كما أسقط المقاومون في نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية عدة مُسيّرات منذ مطلع العام الجاري.

وفي تطور لافت، تصدّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس عبر وسائطها الجوية، لطيران الاحتلال الحربي في أثناء اعتداءاته على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين