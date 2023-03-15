تحديد موعد مباراتي شباب الخليل في البطولة العربية

غزة / وائل الحلبي:

يستهل شباب الخليل مشواره في البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية"، بمواجهة النهضة العُماني في الدور التمهيدي الثاني، حيث حددت اللجنة المنظمة موعد مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين.

ويحل شباب الخليل ضيفا على النهضة في مباراة الذهاب يوم السبت 1/4/2023، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين على ستاد دورا والذي يحتضن مباراة الإياب يوم الثلاثاء 11/4/2023

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراتي شباب الخليل والنهضة بالفائز في مباراة طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي في الدور التمهيدي الثالث، حيث يتأهل الفائز لدور المجموعات الذي سيقام بنظام التجمع في السعودية.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث والمؤهل لدور المجموعات في شهر يونيو القادم.

وينضم الفائز من مباريات الدور التمهيدي الثالث للعب في المجموعة الثانية إلى جوار فرق الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري، حيث تعتبر هذه المجموعة الأقوى بين مجموعات البطولة.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رشح شباب الخليل ممثلا عن فلسطين للمشاركة في البطولة العربية بصفته بطلا لدوري المحترفين بالضفة الغربية موسم 2021/2022.