إلقاء القبض على لصوص فيلا محمد صلاح

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مرتكبي سرقة أحد نجوم كرة القدم، حسب ما جاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك".

وعلم أن الأمر يخص النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض للسرقة مطلع الأسبوع الحالي، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتلقي القبض على مرتكبي الواقعة.

ما تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح؟

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة بلاغًا يفيد بسرقة فيلا محمد صلاح، كان البلاغ من أحد أقارب نجم ليفربول، وأفاد بأنه خلال مروره على الفيلا الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لاحظ أن أحد نوافذ المنزل مفتوحة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ لكشف ملابسات سرقة منزل صلاح، وباستطلاع الأمر تبيَّن لها، سرقة عدد من مقتنيات الفيلا.

وحضر في الفيلا كل من عم محمد صلاح وشقيقه لمتابعة الأمر مع بعض أفراد الأسرة، حيث قامت أجهزة الأمن بفحص المقتنيات لتحديد المسروقات، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

استعداد أوروبي ورحلة لمصر

يستعد محمد صلاح لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، مع فريقه ليفربول من خلال مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16، حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "أنفيلد" انتهى لصالح فريق العاصمة الإسبانية بنتيجة (5-2).

ومن المقرر أن يتجه صلاح إلى مصر بعد الانتهاء من المهمة الأوروبية؛ نظرًا للاستعداد لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لنسخة 2024 والتي ستقام في كوت ديفوار.

المصدر / وكالات