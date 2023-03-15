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"القدس الدولية" تطالب باتخاذ إجراءات لتعزيز الرباط بالأقصى خلال رمضان

15 مارس 2023 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
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أكدت مؤسسة القدس الدولية وقوفها إلى جانب مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع للأردن، وإلى جانب كل مرابط صامد في المسجد الأقصى، مع اقتراب العدوان الذي يبيّته الاحتلال للمسجد الأقصى، ومدينة القدس في شهر رمضان.

وشدّدت المؤسسة في رسالة أرسلتها إلى رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات تقوّي الصمود وتعزّز الرباط، وتوسّع نطاقه أمام اشتداد الهجمة وضراوة العدوان، عبر فتح باب الاعتكاف في الأقصى اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وناشدت رئيس مجلس الأوقاف ضرورة فتح المسجد الأقصى بدءًا من الليلة الأولى من شهر رمضان، وإعلان ذلك لأهل فلسطين المحتلة لتعزيز شدّ الرحال إلى الأقصى وإدامة الرباط فيه.

وتقتحم قوات الاحتلال في كل عام، المسجد الأقصى المبارك، بداية شهر رمضان المبارك، وتفرغه من المصلين بعد صلاة العشاء، حيث تحصر أيام الاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال

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