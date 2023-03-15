بعمر 41 عاماً.. استدعاء إبراهيموفيتش لمنتخب السويد

استدعى مدرب السويد ياني أندرسون مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش بعمر الحادية والأربعين، الى صفوف المنتخب المدعو الى خوض مباراتين ضد بلجيكا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2024.

ويعود زلاتان الى صفوف المنتخب بعد غياب دام تسعة أشهر إثر اصابة في الركبة، علما بان منتخب بلاده غاب عن النهائيات الاخيرة لمونديال قطر.

وقال أندرسون في بيان "خاض زلاتان ثلاث مباريات بديلا في صفوف ميلان ويشعر بانه في حالة بدنية جيدة على الرغم من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف "من وجهة النظر هذه، اعتقد بأنه يستطيع المساهمة ليس فقط على أرضية الملعب بل أيضا خارجه".

وإذا قُدر لابراهيموفيتش ان يخوض بضع دقائق خلال المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده، سيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سناً يخوض مباراة في التصفيات الاوروبية والمسجّل باسم الحارس الايطالي الشهير دينو زوف قائد منتخب بلاده بطل العالم عام 1982، وذلك بحسب موقع "ترانسفر ماركت".

وفي حال بلغت السويد النهائيات المقررة العام المقبل في ألمانيا، يستطيع ابراهيموفيتش تحطيم رقم قياسي آخر، بأن يصبح أكبر لاعب سنا يخوض النهائيات القارية والذي يحمله حاليا حارس مرمى المجر غابور كيرالي بعمر الأربعين عاما.

وكان ابراهيموفيتش (62 هدفاً في 121 مباراة دولية) اعلن العام الماضي بأنه يريد مواصلة اللعب "طالما أني قادر على ذلك" مشيرا الى ان فكرة الاعتزال "ترعبه".

وتلعب السويد في المجموعة السادسة التي تضم ايضا منتخبات استونيا والنمسا، علماً ان بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

المصدر / وكالات